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Автор Елена Былкина

Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"

Шоу-бизнес

Участница "Евровидения" Манижа Сангин "посыпает голову пеплом" за то, что случайно задела чувства сторонников ЛГБТ.

Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"

На певицу Манижу обрушились знатоки толерантной этики.

Исполнительница навлекла на себя гнев прогрессивных сторонников европейских ценностей тем, что переоделась в итальянского мачо. Сделала эта певица в рамках шоу "Вечерний Ургант". Восходящая звезда переделала свой хит, который поменял название и стал именоваться "Итальянская женщина".

"Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him", — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

Вскоре Манижа поспешила рассыпаться в извинениях перед адептами политики идентичности.

"Транс*людей и так не слушают и считают многие на уровне больных/трансрептилоидов-трансформеров, и когда об этом шутят цис люди, которые не хотят юзать эти местоимения или которые нацелили усы/юбку, и уже шутят про смену пола/гендера/местоимений это нуууу… как-то не очень….", — раскритиковали певицу.

Подписчики упрекнули артистку в присвоении культуры, к которой она не принадлежит.

Манижа поспешила признать свою ошибку и покаялась перед трансгендерным сообществом:

"Это не могло бы быть моим стейтментом, я должна была это учитывать. Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять", — гласит изменённый пост певицы в её микроблоге.

Манижа ранее признавалась, что из-за сочувствия в отношении ЛГБТ-сообществ с ней порвали отношения некоторые родственники из Таджикистана.

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Автор: Елена Былкина
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Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"
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