Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"

Участница "Евровидения" Манижа Сангин "посыпает голову пеплом" за то, что случайно задела чувства сторонников ЛГБТ.

На певицу Манижу обрушились знатоки толерантной этики.

Исполнительница навлекла на себя гнев прогрессивных сторонников европейских ценностей тем, что переоделась в итальянского мачо. Сделала эта певица в рамках шоу "Вечерний Ургант". Восходящая звезда переделала свой хит, который поменял название и стал именоваться "Итальянская женщина".

"Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him", — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

Вскоре Манижа поспешила рассыпаться в извинениях перед адептами политики идентичности.

"Транс*людей и так не слушают и считают многие на уровне больных/трансрептилоидов-трансформеров, и когда об этом шутят цис люди, которые не хотят юзать эти местоимения или которые нацелили усы/юбку, и уже шутят про смену пола/гендера/местоимений это нуууу… как-то не очень….", — раскритиковали певицу.

Подписчики упрекнули артистку в присвоении культуры, к которой она не принадлежит.

Манижа поспешила признать свою ошибку и покаялась перед трансгендерным сообществом:

"Это не могло бы быть моим стейтментом, я должна была это учитывать. Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять", — гласит изменённый пост певицы в её микроблоге.

Манижа ранее признавалась, что из-за сочувствия в отношении ЛГБТ-сообществ с ней порвали отношения некоторые родственники из Таджикистана.

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