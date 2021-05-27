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Манижа будет судиться с Wonderzine из-за статьи о высоком покровителе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представительница России на Евровидении-2021 заявила, что намерена отстаивать честь и достоинство в суде.

Манижа будет судиться с Wonderzine из-за статьи о высоком покровителе

О своём намерении Манижа Сангин рассказала в личном Instagram-аккаунте. Певица объяснила, что готова закрывать глаза на домыслы, которые множатся в анонимных Telegram-каналах, но с недостоверной информацией, исходящей из официальных СМИ, она мириться не намерена.

"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи", — написала артистка в микроблоге.

Девушку возмутила публикация в журнале Wonderzine, в котором делались предположения о том, что Манижа прошла отборочный тур на Евровидение, так как у неё якобы есть "есть высокие покровители: замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук".

Манижу подобные заявления по-настоящему оскорбили.

"В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "телеграм-разоблачения", — негодует Манижа.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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