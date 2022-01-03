Асмус призналась, что заново открыла для себя Харламова

Кристина Асмус после развода поведала об особенных отношениях с Гариком Харламовым. Комик заставил звезду "Интернов" снова проникнуться к нему симпатией.

Артистка рассказала о важных для неё событиях в 2021 году. Кристина обратилась к людям, которые многое для неё значат.

Чувство благодарности, по словам знаменитости, она испытывает ко многих людям, в том числе и Гарику Харламову. Летом 2020 года Кристина и Гарик рассказали на своих страницах в Instagram, что разводятся. Звёздам, которые воспитывают общую дочь Анастасию, как выяснилось, удалось сохранить добрые отношения.

"Ты очень растёшь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так", — написала Асмус в своём микроблоге, обращаясь к бывшему мужу.

Подписчики оценили мудрость актрисы.

"Хочу и я также когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. М — Мудрость. И я тоже, обязательно этому научусь"; "Кристина, быть благодарным — значит быть счастливым! Восхищаюсь! Будьте счастливы!" — писали фолловеры под постом артистки.

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