Не вылезающая из больниц Асмус дала совет: "От "ковида" прививайтесь"

Звезда "Интернов" Кристина Асмус пожаловалась на состояние своего здоровья. Актриса призналась, что из-за её болезни в театре были вынуждены отменить спектакли.

Кристина Асмус

Экс-супруга Гарика Харламова назвала ноябрь адским. Артистка призналась, что на неё много всего навалилось в последнее время.

Проблемы со здоровьем возникали не только у актрисы, но и у её семилетней дочери Анастасии.

"Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком лежала, потом я одна с жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой… Столько Скорых мы в жизни не вызывали… И диагнозы разные, и антибиотиков море", — сетует Кристина в своём Instagram-аккаунте.

Звезда театра и кино чувствует себя виноватой, так как из-за её злоключений в театре отменили спектакли с её участием.

"Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья, обязательно. Болеть — очень больно. И от ковида прививайтесь. И от гриппа. И берегите себя и окружающих", — посоветовала Кристина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.