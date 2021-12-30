Анну Калашникову застали в компании с бойфрендом жены Лепса

Анна Калашникова провела вечер с предполагаемым любовником супруги Григория Лепса.

Актриса Анна Калашникова встречается с банкиром Иваном Семёновым. Публика уверена, что дело у парочки идёт к свадьбе, однако звезда сбила всех толку, придя в клуб с манекенщиком Дмитрием Савчуком.

Участник модных показов Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева получил известность из-за уверенности сетевых сыщиков в том, что экс-супруга Лепса провела с Дмитрием Савчуком время на Мальдивах.

Имя звезды подиума снова всплыло, так как Анна Калашникова разместила в сторис своего Instagram-аккаунта кадры, на которым можно узнать одного из самых известных манекенщиков московской тусовки.

Калашникова сотрудничает с братом-близнецом Дмитрия Виталием, поэтому её отдых с манекенщиком никого не удивил.

"Дима и Виталик — братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман. Но с банкиром Иваном Семёновым Аню действительно давно уже не видели", — цитирует слова продюсера Алины Красновой "Комсомольская правда".

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