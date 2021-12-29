Шварценеггер официально стал холостяком после десяти лет судов

Экс-губернатор Калифорнии, актёр Арнольд Шварценеггер стал холостяком спустя десять лет бракоразводного процесса с Марией Шрайвер.

Как сообщает TMZ, такой долгий развод в суде объяснили "отсутствием мотивации" и продолжительным урегулированием конфликтов, связанных с разделом имущества и материальных ценностей.

Шварценеггер сделал предложение журналистке Шрайвер в 1986 году, после чего они поженились. У пары появилось четверо детей. Супруги решили расстаться, когда Шварценеггер признался своей жене в романе с домработницей, которая впоследствии родила от актёра сына Джозефа.

"Для меня нет никаких оправданий, и я беру на себя ответственность за причинённую мною боль. Я извинился перед Марией, моими детьми, семьёй", — говорил тогда популярный артист.

Известно, что сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и продолжают воспитывать своих детей.

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