EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кулеба рассказал о главных партнёрах Украины: США и Китай
Канадский активист выразил Путину благодарность за защиту традиций
Глава МИД ФРГ: "Северный поток-2" больше, чем частный экономический проект
Косачев: РФ будет использовать ВС для защиты своих граждан за рубежом
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке: "Стыдно"
Вирусолог рассказала о хитрости "поганского омикрона"
Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года
Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
В Кабуле талибы* открыли огонь по протестующим женщинам

Юрий Фирсов напомнил о себе неожиданным заявлением

Шоу-бизнес

Публике показался странным широкий жест вдовца Валентины Легкоступовой. Юрий Фирсов снова навлёк на себя подозрения в том, что он виновен в смерти звёздной супруги.

Юрий Фирсов напомнил о себе неожиданным заявлением

В последнее время в Instagram-аккаунте заядлого яхтсмена наметилось оживление. Фирсов снова ходит по морям, много путешествует и лучится оптимизмом.

Незадолго до Нового года и за пару дней дня рождения покойной исполнительницы хита "Ягода-малина" Фирсов заявил, что отказывается от наследства и хочет передать имущество кровным родственникам певицы.

"Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне", — заявил Фирсов в своём видеообращении в Instagram.

Валентина Легкоступова умерла от черепно-мозговой травмы осенью 2020 года. Фирсов объяснял, что его знаменитая жена поскользнулась в ванной и упала, после чего получила удар головой. Наследники артистки уверены, что Фирсов намеренно спаивал супругу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Валентина Легкоступова - Ягода малина
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке: "Стыдно"
Вирусолог рассказала о хитрости "поганского омикрона"
Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года
В Кабуле талибы* открыли огонь по протестующим женщинам
Уголовное дело завели по факту гибели пилота при жёсткой посадке Ми-2 в Удмуртии
В МИД считают, что ЕС не откажется от долгосрочных контрактов на российский газ
Кулеба: принятие требований РФ по гарантиям безопасности — унижение для США
Фененко: встреча США и России по "украинскому вопросу" не разрядит обстановку
Газпром не возобновил прокачку газа через Польшу 28 декабря
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников