Юрий Фирсов напомнил о себе неожиданным заявлением

Публике показался странным широкий жест вдовца Валентины Легкоступовой. Юрий Фирсов снова навлёк на себя подозрения в том, что он виновен в смерти звёздной супруги.

В последнее время в Instagram-аккаунте заядлого яхтсмена наметилось оживление. Фирсов снова ходит по морям, много путешествует и лучится оптимизмом.

Незадолго до Нового года и за пару дней дня рождения покойной исполнительницы хита "Ягода-малина" Фирсов заявил, что отказывается от наследства и хочет передать имущество кровным родственникам певицы.

"Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне", — заявил Фирсов в своём видеообращении в Instagram.

Валентина Легкоступова умерла от черепно-мозговой травмы осенью 2020 года. Фирсов объяснял, что его знаменитая жена поскользнулась в ванной и упала, после чего получила удар головой. Наследники артистки уверены, что Фирсов намеренно спаивал супругу.

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