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Фирсов уверен, что Легкоступова предчувствовала свою смерть

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдовец исполнительницы хита "Ягода-малина" отмечает, что Валентина Легкоступова не раз немекала о своей скорой кончине. Артистка, по словам Фирсова, видела таинственные предзнаменования, свидетельствующие о том, что ей недолго осталось жить на этом свете.

Фирсов уверен, что Легкоступова предчувствовала свою смерть

Яхтсмен рассказал, что умершая в августе 2020-го артистка предчувствовала скорую кончину. Юрий Фирсов отмечает, что артистка за нескольких месяцев до смерти наблюдала различные зловещие знаки, не предвещающие ничего хорошего.

Однажды Легкоступова попросила супруга развеять её прах на Тенерифе. Легкоступова всерьёз обсуждала тему своих похорон.

"Неоднократно она делилась со мной: что, мол, какая-то ее знакомая с необычными способностями заметила короткую линию жизни на руке. "У меня линия жизни — короткая, я рано умру"" — передаёт Фирсов слова умершей жены.

После кончины певицы Фирсов внимательно изучил её вещи и обнаружил в боковом кармане сумки книгу, в которой рассказывалось, "как правильно причаститься и исповедаться перед смертью".

Вдовец рассказал, что Легкоступова сильно тревожилась из-за конфликта с наследником, поэтому находя успокоение в спиртном.

"Надо знать Валю — все решения в своей жизни она принимала исключительно сама, и никто ей не указ. Я не придумал ничего лучше, чем начать выпивать вместе. Ну и "догулялись". Много раз говорил как на духу и снова повторяю: я виновен лишь в одном — недоглядел, не уберег" — корит себя Юрий Фирсов.

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