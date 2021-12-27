Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу: "Поднялась температура"

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала об экстренной госпитализации семилетней наследницы с подозрением на пневмонию.

Блогер и модель Оксана Самойлова поведала подписчикам о своих переживаниях, связанных с проблемами со здоровьем дочери Леи. Девочка, по словам матери, страдает хроническим заболеванием

"Она (Лея. — Прим. ред.) была приболевшая, я была в гостях, Денис тоже ездил по делам, и у нее поднялась температура к вечеру. Я думаю — вызову неотложку, пускай посмотрят на всякий случай. Приезжает врач, перезванивает и говорит мне: "Срочно! Пневмония, воспаление легких! Последняя стадия! Времени нет, я забираю ее на госпитализацию!" — рассказала знаменитость в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте.

К счастью, подозрения врача на пневмонию не оправдались. Самойлова не стала пугать супруга, а рассказала о случившемся, когда всё самое страшное осталось позади.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя исполнителя — Денис Устименко-Вайнштейн) прожили в браке девять лет. У них родились три дочери, Ариела, Лея и Майя, и сын Давид.

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