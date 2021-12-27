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Волочкова сфотографировалась топлес: "Очень красиво, со вкусом"

Шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала пикантное фото.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова постоянно держит аудиторию в тонусе. Балерина не даёт своим поклонникам заскучать, так как постоянно выдаёт огненный контент, заставляющий аудиторию взбодриться.

Танцовщица поделилась снимком топлес. Снимок получился эротичным, но в рамках приличия. Волочкова на фото показала голую спину, а грудь звезда стыдливо прикрыла белой рубашкой.

"Хорошего вам всем начала предновогодней недели!" — подписала Анастасия снимок.

Фолловеры признали, что фото балерины получилось весьма эстетичным.

"Очень мило и нежно";

"Очень красиво, со вкусом";

"Красивая! Изящная! Нежная! Добрая!";

"Красавица, так держать";

"Стильненько";

"Элегантно получилось, совсем не пошло", — комментировали пост балерины интернет-пользователи.

Хейтеры тоже, видимо, восхитились снимком Анастасии и приберегли свои язвительные выпады до следующего подходящего случая. 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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