Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала пикантное фото.
Анастасия Волочкова постоянно держит аудиторию в тонусе. Балерина не даёт своим поклонникам заскучать, так как постоянно выдаёт огненный контент, заставляющий аудиторию взбодриться.
Танцовщица поделилась снимком топлес. Снимок получился эротичным, но в рамках приличия. Волочкова на фото показала голую спину, а грудь звезда стыдливо прикрыла белой рубашкой.
"Хорошего вам всем начала предновогодней недели!" — подписала Анастасия снимок.
Фолловеры признали, что фото балерины получилось весьма эстетичным.
"Очень мило и нежно";
"Очень красиво, со вкусом";
"Красивая! Изящная! Нежная! Добрая!";
"Красавица, так держать";
"Стильненько";
"Элегантно получилось, совсем не пошло", — комментировали пост балерины интернет-пользователи.
Хейтеры тоже, видимо, восхитились снимком Анастасии и приберегли свои язвительные выпады до следующего подходящего случая.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.