Волочкова распродаёт недвижимость: "Ещё одна предновогодняя сделка"

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова устроила распродажу своих квартир. Балерина торопит потенциальных покупателей, стремясь как можно быстрее расстаться со своей элитной недвижимостью.

Звезда российского балета решила продать свои квартиры в Астрахани.

"Сегодня состоялась ещё одна предновогодняя сделка по продаже одной из моих астраханских квартир. Ещё немного осталось. Если вы желаете их приобрести, вся информация у моего официального представителя", — написала балерина, опубликовав видео, на котором она разгуливает возле современного жилого дома.

Ещё в 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Волочкова стала владелицей 22 квартир стоимостью 244 миллиона рублей. Данная недвижимость являлась инвестициями в бизнес-проект экс-супруга Волочковой предпринимателя Игоря Вдовина.

"Комсомольская правда" ранее публиковала данные, согласно которым на Волочкову записаны: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн. руб.), квартира в Москве (111,8 млн. руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн. руб.) и 22 квартиры в Астрахани.

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