Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву «глупой девочкой»

Телеведущая Арина Шарапова нелестно отозвалась о Лере Кудрявцевой. В YouTube шоу "Откройте, Давид!" Шарапова вспомнила про неприятный инцидент с участием Кудрявцевой и режиссёра Сарика Андреасяна, в котором первой досталась достаточно унизительная роль "глупенькой девочки".

Скандал произошёл во время конкурса "Новая волна", когда Кудрявцева, исполнявшая роль ведущей мероприятия, обидно высказалась про работы Андреасяна в таком ключе.

"… Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало", — сказала тогда ведущая.

Режиссёр был оскорблён такими словами Кудрявцевой. Он спросил, говорила ли ведущая чужой, специально написанный для неё текст, или же она сказала это от себя. Если это так, то, по мнению Андреасяна, Кудрявцева "просто тварь, которая не должна открывать свой грязный рот".

Шарапова уверена, что Кудрявцева просто читала чужой текст, за который ей хорошо заплатили.

"Глупая девочка просто. Она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила", — высказалась Шарапова.

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