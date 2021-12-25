EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мурашко: в России зафиксировали "незавозные" случаи заболевания "омикроном"
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
В Китае назвали четыре сибирских деликатеса с уникальными свойствами
Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска
Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива
Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"
Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре

Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву «глупой девочкой»

Шоу-бизнес

Телеведущая Арина Шарапова нелестно отозвалась о Лере Кудрявцевой. В YouTube шоу "Откройте, Давид!" Шарапова вспомнила про неприятный инцидент с участием Кудрявцевой и режиссёра Сарика Андреасяна, в котором первой досталась достаточно унизительная роль "глупенькой девочки".

Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву «глупой девочкой»

Скандал произошёл во время конкурса "Новая волна", когда Кудрявцева, исполнявшая роль ведущей мероприятия, обидно высказалась про работы Андреасяна в таком ключе.

"… Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало", — сказала тогда ведущая.

Режиссёр был оскорблён такими словами Кудрявцевой. Он спросил, говорила ли ведущая чужой, специально написанный для неё текст, или же она сказала это от себя. Если это так, то, по мнению Андреасяна, Кудрявцева "просто тварь, которая не должна открывать свой грязный рот".

Шарапова уверена, что Кудрявцева просто читала чужой текст, за который ей хорошо заплатили.

"Глупая девочка просто. Она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила", — высказалась Шарапова.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Арина Шарапова - О профессии, сыне, журналистике и диетах
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Россиян предупредили о мошенниках, "помогающих" с перерасчётом пенсий
Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах
Мурашко: в России зафиксировали "незавозные" случаи заболевания "омикроном"
Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву «глупой девочкой»
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
В Китае назвали четыре сибирских деликатеса с уникальными свойствами
Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников