О капризах Ветлицкой рассказал её экс-продюсер: "Наташа, это смешно"

Продюсер Виктор Юдин рассказал, что знакомство с Натальей Ветлицкой у него началось со скандала. Дальнейшая работа с певицей тоже строилась непросто.

Юдин вспомнил, что однажды Маша Распутина, которую он продюсировал, не поделила гримёрку с Натальей Ветлицкой, которая пожаловалась своему покровителю Сулейману Керимову.

Позже Юдин стал работать с Ветлицкой и даже помог ей подыскать подходящую недвижимость в Испании. Продюсер рассказал, что ему не удалось уговорить исполнительницу хита "Лунный кот", чтобы она спела у Владимира Путина на Валдае.

"Наташа упорно отказывалась. Но вовсе не по каким-то политическим соображениям. Просто она тогда редко выходила на сцену", — цитирует слова деятеля шоу-бизнеса "Рамблер".

Юдин отмечает, что каждое выступление давалось Наталье "с дрожью". Позже он всё-таки сумел её убедить, что в концерте у президента России принять участие необходимо. Тогда Ветлицкая начала предъявлять дополнительные условия, выбивая деньги на стилиста.

"Наташа, это смешно", — вразумлял её соратник.

Артистка добилась своего, и ей пошли навстречу. На Валдае, по словам Юдина, Ветлицкая тоже капризничала, отказавшись от ночных прогонов перед концертом.

"Пришлось просить Колю Баскова пройти за неё номер. Остальные артисты тоже устали. Поезд был поздний. Пока шёл досмотр, пока всех расселили, было уже 3 или 4 часа ночи. Тем не менее все присутствовали на этом прогоне. Мне было, конечно, стыдно за Наташу", — пожаловался продюсер.

Сейчас Наталья Ветлицкая живёт в Испании и выступает активной противницей вакцинации от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.