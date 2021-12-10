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Посты против вакцинации Натальи Ветлицкой блокирует Instagram

Шоу-бизнес

Противница вакцинации от COVID-19 Наталья Ветлицкая не может больше делиться с подписчиками сведениями о прививках. Посты певицы получают метку: "ложная информация".

Посты против вакцинации Натальи Ветлицкой блокирует Instagram

Исполнительница хита "Лунный кот", которая проживает в Испании", активно выступает против вакцинации. Тех, кто носит маски, она называет "тупыми баранами".

Ветлицкая пытается донести до аудитории мнение "экспертов" по вопросу вакцинации, однако Instagram спешно блокируют её видео, содержание которого было признано сомнительным.

Певица опубликовала некие доказательства шмурдизации (негативный синоним слова вакцинация).

"Это видео было опубликовано в сентябре этого года. И буквально две недели назад стало известно, что летчики добились таки своего, американское командование отложило на год шмурдизацию своих подчиненных", — подписала кадры артистка.

Долго видео не провисело в микроблоге Ветлицкой. Кадры стали недоступны для просмотра

"Ложная информация. Та же самая информация была проверена независимыми экспертами в другой публикации. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация основана не на фактических данных", — гласит метка в заблокированном видео.

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Лунный кот
Автор: Елена Былкина
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