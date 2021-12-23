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Галкин рассказал о конфузе Баскова на встрече с президентом Латвии

Шоу-бизнес

Максим Галкин поведал о сомнительных подвигах Николая Баскова, который повёл себя в резиденции президента Латвии как слон в посудной лавке.

Галкин рассказал о конфузе Баскова на встрече с президентом Латвии

Максим Галкин периодически рассказывает истории из жизни Золотого голоса России. Басков, со слов юмориста, часто попадает в неловкие ситуации. В очередной раз супруг Аллы Пугачёвой рассекретил историю, о которой натуральный блондин российского шоу-бизнеса предпочёл бы забыть.

По словам Галкина, на завтрак к президенту Латвии Валдису Затлерсу пригласили артистов "Новой волны". Там были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Игорь Николаев.

На трапезу опоздал Николай Басков, который всю ночь кутил. Он решил осчастливить присутствующих подарком.

"Что это был за подарок. Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой", — рассказал юморист в эфире YouTube-шоу "Я себя знаю!".

Повисла неловкая пауза, поэтому Басков решил показать содержимое необычной упаковки, которая неожиданно раскрылась. Вместе с бутылкой водки из "снаряда" вылетела банка с солёными огурцами. Всё это полетело в лидера Латвии.

"Он был весь в этом рассоле. И дальше происходит следующее. Басков говорит: "Ну, вот". Ставит бутылку водки, садится и начинает пунцоветь. Причем ему, с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех", — рассказал Галкин.

Разрядил обстановку Лев Лещенко, который предложил распить принесённый напиток.

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Я себя знаю! Максим Галкин х Азамат Мусагалиев
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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