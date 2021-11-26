Галкин рассказал, как Басков из-за пьянства трижды не смог улететь на самолёте

Ведущий Максим Галкин рассказал, как из-за злоупотребления спиртными напитками певец Николай Басков три раза подряд опоздал на самолёт.

"Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку. Он очень много выпил, и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его", — с улыбкой вспомнил юморист на шоу "Блеф".

Как рассказал Галкин дальше, Басков, который оказался в аэропорту с разряженным телефоном, попросил помощи у сотрудника American Express, которого попросил отправить его в Москву как угодно.

Певца отправили в Москву по очень длинному окружному маршруту через Ольбию, Милан, Будапешт и Одессу, с тремя пересадками. Но несмотря на это, Басков всё равно не смог тогда попасть в Москву — на третьей пересадке он пропустил самолёт намеренно, когда понял, что всё равно никуда не успевает.

"Пришёл в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что всё равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль "Большая разница", — так, по словам Галкина, закончилась эта долгая и утомительная для певца история.

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