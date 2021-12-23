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Григорий Лепс осадил навязчивую поклонницу на концерте

Шоу-бизнес

Григорий Лепс эмоционально отреагировал на попытку фанатки забраться на сцену. Инцидент произошёл на сольном концерте певца.

Григорий Лепс осадил навязчивую поклонницу на концерте

Как сообщает издание "Дни.ру", на сцене выступали в дуэте Лепс и Юрий Антонов. Они исполняли композицию "Любимая". Одна из зрительниц, вероятно, решила, что трогательные слова песни обращены к ней. Нетрезвая женщина попыталась пробраться к исполнителю хита "Рюмка водки на столе".

"Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери ***** руки! Я серьёзно говорю!" — горячился музыкант, забыв о песне.

На фоне при этом продолжала играть фонограмма.

В жизни Григория Лепса началась чёрная полоса. Его двадцатилетний брак с балериной Анной Шаплыковой закончился разводом. Народный артист России отписал экс-супруге значительную часть своего состояния. Мать троих детей Лепса стала безраздельной владелицей ювелирного бизнеса.

На фоне проблем в личной жизни 59-летнего певца подвело здоровье. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью, так как у него случился гипертонический криз.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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