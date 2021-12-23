Григорий Лепс осадил навязчивую поклонницу на концерте

Григорий Лепс эмоционально отреагировал на попытку фанатки забраться на сцену. Инцидент произошёл на сольном концерте певца.

Как сообщает издание "Дни.ру", на сцене выступали в дуэте Лепс и Юрий Антонов. Они исполняли композицию "Любимая". Одна из зрительниц, вероятно, решила, что трогательные слова песни обращены к ней. Нетрезвая женщина попыталась пробраться к исполнителю хита "Рюмка водки на столе".

"Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери ***** руки! Я серьёзно говорю!" — горячился музыкант, забыв о песне.

На фоне при этом продолжала играть фонограмма.

В жизни Григория Лепса началась чёрная полоса. Его двадцатилетний брак с балериной Анной Шаплыковой закончился разводом. Народный артист России отписал экс-супруге значительную часть своего состояния. Мать троих детей Лепса стала безраздельной владелицей ювелирного бизнеса.

На фоне проблем в личной жизни 59-летнего певца подвело здоровье. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью, так как у него случился гипертонический криз.

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