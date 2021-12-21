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Костенко ответила Бузовой после её нападок на Тарасова: "На дне"

Шоу-бизнес

Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова, над которым Бузова поглумилась на сцене премии Fashion TV. Жена изящно отомстила за обиженного супруга.

Костенко ответила Бузовой после её нападок на Тарасова: "На дне"

Анастасия Костенко опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост, смысл которого подписчики безошибочно считали в контексте поступка Бузовой на светском мероприятии.

Получая свою премию телеканала Fashion TV, Бузова решила "передать привет" находящемуся в зале бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Звезда "Дома-2" выразила уверенность в том, что футболист очень жалеет о том, что потерял успешную и знаменитую женщину. 

Костенко не оставила без внимания выпад Бузовой и выразила свою иронию по поводу нападок знаменитости, опубликовав в своём микроблоге картинку, на которой кошка толкает сидящую верхом на игрушечной лошади собаку.

"В карете прошлого далеко не уедешь. "На дне". Максим Горький", — подписала Косенко снимок.

Тарасов не стал вступать в перепалку с бывшей женой, а только пожелал ей счастья в личной жизни.

Интернет-пользователи упрекнули Ольгу в том, что она очень болезненно относится к прошлому и посоветовали её напрочь вычеркнуть из головы мысли о бывшем муже.

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Автор: Елена Былкина
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