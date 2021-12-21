Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова, над которым Бузова поглумилась на сцене премии Fashion TV. Жена изящно отомстила за обиженного супруга.
Анастасия Костенко опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост, смысл которого подписчики безошибочно считали в контексте поступка Бузовой на светском мероприятии.
Получая свою премию телеканала Fashion TV, Бузова решила "передать привет" находящемуся в зале бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Звезда "Дома-2" выразила уверенность в том, что футболист очень жалеет о том, что потерял успешную и знаменитую женщину.
Костенко не оставила без внимания выпад Бузовой и выразила свою иронию по поводу нападок знаменитости, опубликовав в своём микроблоге картинку, на которой кошка толкает сидящую верхом на игрушечной лошади собаку.
"В карете прошлого далеко не уедешь. "На дне". Максим Горький", — подписала Косенко снимок.
Тарасов не стал вступать в перепалку с бывшей женой, а только пожелал ей счастья в личной жизни.
Интернет-пользователи упрекнули Ольгу в том, что она очень болезненно относится к прошлому и посоветовали её напрочь вычеркнуть из головы мысли о бывшем муже.
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