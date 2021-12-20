От актрисы Екатерины Климовой в Instagram массово уходят подписчики. Причина — реклама новогоднего кредита, которую фолловеры назвали "предложением отправиться в кредитное рабство".

Екатерина Климова опубликовала на своей странице пост с рекламой кредитного предложения одного из российских банков:

Подписчиков актрисы возмутило заверение звезды кинематографа, что процентная ставка по кредиту — "всего лишь 5,9%".

По мнению фолловеров, "негоже кумиру наживаться на несведущей аудитории, которая ей верит" и "не стесняться лгать, говоря о выгодных условиях займа".

Только кредиты не рекламируйте, уважаемые звезды! В такое болото люди попадают из-за кредитов. Пусть эти кредиты и существуют, но агитировать таким образом не стоит (psyhologia_art_terapia).

Эх Катя, Катя… вы тоже продались банкам за копеечку…отписываюсь от вашей страницы (vasilevsergei9001).

Катюха, сама бери кредит, нам не надо (vovanzemlianskii)