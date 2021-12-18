Наследники Градского обещали поддержать команду отца на шоу "Голос"

Новый выпуск шоу "Голос" посвятили памяти Александра Градского. Дмитрий Нагиев объявил минуту молчания. В честь ушедшего маэстро исполнил песню Александр Розенбаум.

В съёмкам поучаствовали старшие наследники мэтра Даниил и Мария.

"Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить. Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро", — обратился к зрителям Нагиев.

Александр Розенбаум спел "Песню о друге", которую Градский посвятил Владимиру Высоцкому. Слушали композицию зрители стоя.

Взрослые дети умершего композитора были очень растроганы почестями, которые устроили для их отца в новом выпуске телевизионного проекта.

"Сложно это. Для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", — сказала Мария.

В шоу осталось три конкурсанта "команды Градского" — Татьяна Качурина, Алишер Каримов и Карина Купер. Они словно осиротели после кончины их творческого руководителя.

Даниил и Мария готовы по мере сил поддержать тех, кого их отец взял под своё крыло. У старшего сына музыканта есть подобный опыт, так как он работал с отцом в театре "Градский холл". Мужчина помогал отцу в деле продвижения и рекламы. Дочь умершего музыканта — телеведущая и арт-менеджер.

Наследники певца не сядут в кресло жюри, так как правила проекта регламентируются иностранной компанией Talpa.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.