Ротару выступила перед Зеленским после отъезда из РФ в знакомом наряде

София Ротару после участия в ежегодном фестивале "Песня года" в РФ отправилась на Украину, где выступила на праздничном мероприятии "Вечернего квартала".

В сторис в Instagram народной артистки СССР появилось видео, на котором Ротару блистает на сцене в ярко-красном блестящем костюме, в котором её уже видели на сцене в Москве.

София Михайловна исполнила свои зажигательные хиты "Белая зима" и "Вечные небеса". 74-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет.

Цена на билет на концерт варьировалась от 500 до 6500 в зависимости от места в концертном зале.

На знаковом мероприятии присутствовали глава Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской.

После концерта в Сети появилась информация о том, что украинская публика не одобрила творческий визит Ротару в Москвe. На певицу посыпались предсказуемые упрёки.

Ротару находится словно между двух огней. Поклонники певицы живут в России и на Украине. И там и там с нетерпением ждут концертов "хуторянки", однако исполнительница не балует русскую публику своими выступлениями.

Какой бы шаг не сделала артистка, не разрывающая до конца отношения со зрителями РФ, она неизменно подвергается критике то с украинской, то с русской стороны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.