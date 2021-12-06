Ротару рассказала о своих проблемах Долиной: "Тяжело"

София Ротару выплакалась подруге Ларисе Долиной, однако даже в личной беседе в интимный разговор вторглись вездесущие видеокамеры.

Недавно появились слухи о том, что София Ротару страдает болезнью Паркинсона. На песню года София Ротару, однако, явилась в отличной форме. 74-летняя певица неплохо выглядит.

Ротару и Долину связывает искренняя дружба. Подруги увиделись за кулисами песенного конкурса, обнялись и поведали друг другу о своём житье-бытье.

Трогательный разговор оборвался, когда София Михайловна увидела перед собой видеокамеру. Беседа закончилась на фразе: "Ничего… Тяжело…".

Фрагмент разговора опубликовала в своём Instagram-аккаунте Лариса Долина. Теперь публика гадает, что именно Ротару рассказала коллеге по сцене и почему ей тяжело.

Долина осыпала свою подругу комплиментами.

"Никогда не переставала восхищаться этой артисткой, прошедшей колоссальный путь и все эти годы, оставаясь в превосходной форме! А как Соня готовит! Это отдельная песня! Хлебосольная, тёплая, солнечная и очень талантливая! Люблю и всегда любила!… Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя!" — написала Долина в своём микроблоге под снимком с Ротару.

Ранее сообщалось, что София Ротару попала в больницу с подозрением на смертельный недуг.

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