Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя

Звезда фильма "Интердевочка" Елена Яковлева уверила, что мазь от геморроя прекрасно снимает отёки с лица.

60-летняя актриса без стеснения делится своими необычными рецептами, позволяющими ей сохранять молодость и красоту.

Народная артистка РФ объяснила, что её лицо очень страдает от грима. На её тонкую чувствительную кожу слои макияжа действуют убийственно. Привычные средства не в силах избавить лицо звезды театра и кино от отёков. На помощь знаменитости приходят народные средства.

Особенно негативно воздействовал на внешность Елены Алексеевны грим Бабы-Яги.

"Грим очень тяжёлый, на него уходило пять часов. Грим делался из кусочков силиконовой ткани. Ближе к финалу съёмок смотреть на себя в этом гриме уже не хотелось. Я только и мечтала содрать персонажа со своего лица", — цитирует слова Яковлевой издание 7Дней.ru.

Актриса спасала своё измученное лицо мазью от геморроя. Этот лайфхак звезда узнала уже давно и ни разу не разочаровалась — эффект копеечного средства из аптеки всегда великолепен.

Яковлева не утверждает, что это средство подойдёт всем, но на состоянии её кожи компоненты мази отражаются очень благотворно.

"Аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами — уходят отеки и темные круги. Это прелесть вообще! Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и не реагирует на них. Зато с огромной благодарностью воспринимает витамин E. Если его наносить на ресницы и брови, их состояние улучшается", — объяснила артистка.

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