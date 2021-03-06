Елена Яковлева рассказала, как пережила клиническую смерть

Звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" рассказала о трагическом случае, который произошёл с ней на сцене.

Пятого марта Елена Яковлева отпраздновала свой 60-й юбилей.

Актрисе довелось испытать на себе другие профессии, помимо актерской. Она работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе.

Елена Яковлева ломала ребра, теряла голос на несколько месяцев.

Она отчаянно борется за молодость, прибегая к услугам современной индустрии красоты.

В 40 лет Елена Алексеевна избавилась от мешков под глазами, в 41 прибегла к подтяжке лица. Не отказывается она и то того, что называют уколами красоты.

Однажды артистка находилась на волосок от смерти.

Актрисе стало плохо на сцене. Её определили в реанимацию, где сделали операцию, так как обостралась язва желудка. Во время хирургического вмешательства сердце Елены остановилось. Она пережила клиническую смерть. Медикам с трудом удалось вытащить артистку с того света.