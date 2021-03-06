Звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" рассказала о трагическом случае, который произошёл с ней на сцене.
Пятого марта Елена Яковлева отпраздновала свой 60-й юбилей.
Актрисе довелось испытать на себе другие профессии, помимо актерской. Она работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе.
Елена Яковлева ломала ребра, теряла голос на несколько месяцев.
Она отчаянно борется за молодость, прибегая к услугам современной индустрии красоты.
В 40 лет Елена Алексеевна избавилась от мешков под глазами, в 41 прибегла к подтяжке лица. Не отказывается она и то того, что называют уколами красоты.
Однажды артистка находилась на волосок от смерти.
Актрисе стало плохо на сцене. Её определили в реанимацию, где сделали операцию, так как обостралась язва желудка. Во время хирургического вмешательства сердце Елены остановилось. Она пережила клиническую смерть. Медикам с трудом удалось вытащить артистку с того света.
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Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.