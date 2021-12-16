EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог оценил шансы Украины справиться с газовым и политическим кризисом
Зеленский рассказал, что в НАТО не могут договориться насчёт членства Украины
Песков: диалог между Россией и Западом важен даже в непростых условиях
Двоих польских солдат ранили при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии
Песков обозначил условия для переговоров Путина с Зеленским
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска
Словакия призвала ЕС, США и НАТО объединиться из-за ситуации на границе Украины
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Спецпосланник ВОЗ: число заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня

Блиновская ответила на критику Собчак: "Копируют и бегут срубать бабло"

Шоу-бизнес

Ксения Собчак сняла программу про так называемых "инфоцыган". В числе успешных гуру интернета звезда ТВ назвала имя Елены Блиновской, которая поспешила ответить Собчак.

Блиновская ответила на критику Собчак: "Копируют и бегут срубать бабло"

Журналистка отмечает, что предприимчивые люди в Сети активно продвигают свои экспертные курсы и сколачивают на этом целые состояния.

Собчак обращает внимание на то, что далеко не всегда курсы коучеров действительно представляют ценность для потенциальных "адептов".

Елену Блиновскую называют пионером инфобизнеса. Она успешно продаёт так называемые марафоны желаний. Успех женщины привлёк в эту сферу немало желающих заработать на желании граждан развиваться "экспресс-методом".

Собчак в своём фильме говорит о том, что Блиновская продает людям сакральную мечту о быстром достижении успеха.

Первопроходец в сфере инфобизнеса нисколько не обиделась на Собчак, наоборот, она поддержала журналистку в её стремлении разоблачить некачественный информационный товар.

"В нише реально бардак и небольшая уборка не помешает. Это повод нам всем задуматься и включить голову. Все, что происходит — необратимо. Это я вам как пионер данной истории говорю. Я не могу не быть в этой программе. Я возглавляю этот "парад". Другой вопрос, как меня копируют, как бегут срубать бабло. Как поверхностно монетизируют. Это уже ответственность каждого", — выразила свою точку зрения коуч в своём микроблоге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Песков: диалог между Россией и Западом важен даже в непростых условиях
Двоих польских солдат ранили при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии
Болезнь Штаргардта: наследственные дистрофии сетчатки
Песков обозначил условия для переговоров Путина с Зеленским
Собчак высмеяла образовательный курс Регины Тодоренко: "Учит мечтать"
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска
Интересные факты о скелете человека: не у всех людей 206 костей
Билингвы могут запутаться в воспоминаниях
Словакия призвала ЕС, США и НАТО объединиться из-за ситуации на границе Украины
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Ирина Шлионская Билингвы могут запутаться в воспоминаниях Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников