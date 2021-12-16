Блиновская ответила на критику Собчак: "Копируют и бегут срубать бабло"

Ксения Собчак сняла программу про так называемых "инфоцыган". В числе успешных гуру интернета звезда ТВ назвала имя Елены Блиновской, которая поспешила ответить Собчак.

Журналистка отмечает, что предприимчивые люди в Сети активно продвигают свои экспертные курсы и сколачивают на этом целые состояния.

Собчак обращает внимание на то, что далеко не всегда курсы коучеров действительно представляют ценность для потенциальных "адептов".

Елену Блиновскую называют пионером инфобизнеса. Она успешно продаёт так называемые марафоны желаний. Успех женщины привлёк в эту сферу немало желающих заработать на желании граждан развиваться "экспресс-методом".

Собчак в своём фильме говорит о том, что Блиновская продает людям сакральную мечту о быстром достижении успеха.

Первопроходец в сфере инфобизнеса нисколько не обиделась на Собчак, наоборот, она поддержала журналистку в её стремлении разоблачить некачественный информационный товар.

"В нише реально бардак и небольшая уборка не помешает. Это повод нам всем задуматься и включить голову. Все, что происходит — необратимо. Это я вам как пионер данной истории говорю. Я не могу не быть в этой программе. Я возглавляю этот "парад". Другой вопрос, как меня копируют, как бегут срубать бабло. Как поверхностно монетизируют. Это уже ответственность каждого", — выразила свою точку зрения коуч в своём микроблоге.

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