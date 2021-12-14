Хлебникова на позитиве обратилась к поклонникам: "Стараюсь идти на поправку"

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова успокоила своих поклонников оптимистичными заявлениями.

В официальном Instagram-аккаунте исполнительницы хита "Чашку кофею" появилась аудиозапись с голосом Марины Хлебниковой. Певица впервые лично обратилась ко всем, кто за неё переживает. Ранее она передавала приветы фанатам через подругу.

Аудиообращение Марины Хлебниковой ко всем слушателям, друзьям и близким! — так подписан аудиофайл, опубликованный рядом с фото звезды 90-х.

"Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что вы мне пишите. Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно писать сначала голосовыми. И вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram", — сказала 56-летняя артистка довольно бодрым голосом.

Подписчики певицы очень обрадовались, услышав в голос Марины. Фолловеры стали желать артистке скорейшего выздоровления.

"Ура как хорошо, что ты вышла на связь! Поправляйся скорее, Мариночка!!!"; "Очень рады вас слушать, дай Бог вам скорейшего выздоровления. Любим вас уже более 25 лет"; "Возрождаетесь", — писали в Сети.

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