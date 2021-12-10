EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шахматист из Норвегии защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз
Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ
В Госдуме считают, что Запад должен отвечать за "своих украинских марионеток"
Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола выиграла этап Кубка мира
Владимир Ефимов: В октябре в Москве выдали льготных ипотек на 8,5 млрд рублей
Заммэра Владимир Ефимов рассказал об отмене части налогов для участников СПИК
В МИД РФ заявили, что отношения Москвы и Запада "подошли к критической черте"
СМИ: в кортеже Зеленского заметили автомобиль с элементом для тарана людей
Московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках

Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Шоу-бизнес

Марина Хлебникова, получившая при пожаре ожоги различной степени тяжести, рассказала о своём самочувствии.

Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Состояние исполнительницы хита "Дожди" стабилизировалось. Хлебникову из реанимации определили в обычную палату. Жизни певице ничего не угрожает, однако ей предстоит длительный период реабилитации.

56-летнию артистку в больнице посещают уже не только близкие родственники, но и друзья. Подруга певицы посетила Марину и пересказала слова, с которыми звезда обратилась ко всем, кто за неё волнуется.

"Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку", — передала слова Хлебниковой её подруга в интервью "Комсомольской правде.

Сотрудники ожогового отделения института Склифосовского назвали Хлебникову дисциплинированной пациенткой, так как она ответственно выполняет все предписания медиков.

"Марина Хлебникова, — одна из наших самых дисциплинированных пациенток. Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине — огромная сила духа", — цитирует слова врачей больнице издание "Собеседник".

Пожар в квартире певицы произошёл ночью 19 ноября. Хлебникова получила ожоги 20% тела, особенно пострадало лицо певицы и дыхательные пути. По прогнозам медиков, звезде 90-х потребуется пересадка кожи и длительный период восстановления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Марина Хлебникова - "Дожди" | Официальный клип
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ
В Госдуме считают, что Запад должен отвечать за "своих украинских марионеток"
Беженцы из Афганистана будут стремиться в Россию, а оттуда — в Европу
Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола выиграла этап Кубка мира
Владимир Ефимов: В октябре в Москве выдали льготных ипотек на 8,5 млрд рублей
Заммэра Владимир Ефимов рассказал об отмене части налогов для участников СПИК
В МИД РФ заявили, что отношения Москвы и Запада "подошли к критической черте"
СМИ: в кортеже Зеленского заметили автомобиль с элементом для тарана людей
Московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках
В ПФР рассказали, кто получит две пенсии перед Новым годом
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Человек
Почему перед смертью люди видят одно и то же?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников