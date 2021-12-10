Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Марина Хлебникова, получившая при пожаре ожоги различной степени тяжести, рассказала о своём самочувствии.

Состояние исполнительницы хита "Дожди" стабилизировалось. Хлебникову из реанимации определили в обычную палату. Жизни певице ничего не угрожает, однако ей предстоит длительный период реабилитации.

56-летнию артистку в больнице посещают уже не только близкие родственники, но и друзья. Подруга певицы посетила Марину и пересказала слова, с которыми звезда обратилась ко всем, кто за неё волнуется.

"Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку", — передала слова Хлебниковой её подруга в интервью "Комсомольской правде.

Сотрудники ожогового отделения института Склифосовского назвали Хлебникову дисциплинированной пациенткой, так как она ответственно выполняет все предписания медиков.

"Марина Хлебникова, — одна из наших самых дисциплинированных пациенток. Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине — огромная сила духа", — цитирует слова врачей больнице издание "Собеседник".

Пожар в квартире певицы произошёл ночью 19 ноября. Хлебникова получила ожоги 20% тела, особенно пострадало лицо певицы и дыхательные пути. По прогнозам медиков, звезде 90-х потребуется пересадка кожи и длительный период восстановления.

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