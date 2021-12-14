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Певица Нюша стала мамой во второй раз: пол ребёнка уже известен

Шоу-бизнес

Певица Нюша, у которой уже есть трёхлетняя дочь Симба, благополучно родила ребёнка. Роды прошли без осложнений.

Певица Нюша стала мамой во второй раз: пол ребёнка уже известен

На свет появился мальчик. Об этом в беседе с Пятым каналом сообщила PR-менеджер исполнительницы Анастасия Драпеко.

У старшей дочери певицы и предпринимателя Игоря Сивова появился братик.

Вынашивала ребёнка Нюша в Дубае. Ей хотелось, чтобы беременность протекала в благоприятных климатических условиях с обилием солнечных лучей. Своего первенца артистка тоже рожала в южной стране.

Вторая беременность далась Нюше непросто, она обращалась за помощью к специалистам. О том, что она снова станет мамой, певица узнала во время рутинной процедуры. Она подумала сначала, что произошла ошибка, однако беременность оказалась самой настоящей.

Пол будущего ребёнка Нюша узнала заранее. Супруги устроили красивую вечеринку, на которой было объявлено, что на свет появится мальчик.

Поклонники Нюши гадают, как певица назовёт сына. Артистка питает страсть к необычным экзотическим именам.

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Нюша рассказывает о второй беременности
Автор: Елена Былкина
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