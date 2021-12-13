Беременная Нюша раскритиковала кукольных женихов: "Принцами не пахнет"

Певица Нюша осталась недовольна тем, каких женихов куклам Барби поставляет игрушечная промышленность.

Артистка, которая скоро снова станет мамой, сходила в магазин игрушек, чтобы купить дочке Симбе подарок. То, что певица увидела на полках, её по-настоящему огорчило.

Нюша хотела выбрать для кукол Барби дочки настоящего принца, однако вместо достойных женихов увидела лишь странных типов, которые в подмётки не годятся для кукольных принцесс.

Певицу не порадовали Кены в образах пляжных футболистов, пловцов, музыкантов, космонавтов. Ей требовалось нечто другое.

"Я никогда не думала, что столкнусь с такой проблемой. У нас уже приличный набор Барби, а Кена нет. И их в принципе очень мало, и они очень странные. В основном в трусах. Вообще мы искали принца, но принцами нынче тут не пахнет", — поделилась знаменитость своим разочарованием с подписчиками.

О том, что мужчины измельчали даже в мире кукол, Нюша рассказала в ролике в своём микроблоге.

"Как вам принцы XXI века?" — спросила певица, находящаяся на последнем месяце беременности.

Нюша воспитывает дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Супруги делают всё, чтобы детство девочки прошло в радужных тонах.

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