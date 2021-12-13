EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Умер режиссёр Сергей Соловьёв
В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело
В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах
Глава МИД Австрии призвал запустить "Северный поток-2"
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"
Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу

Беременная Нюша раскритиковала кукольных женихов: "Принцами не пахнет"

Шоу-бизнес

Певица Нюша осталась недовольна тем, каких женихов куклам Барби поставляет игрушечная промышленность.

Беременная Нюша раскритиковала кукольных женихов: "Принцами не пахнет"

Артистка, которая скоро снова станет мамой, сходила в магазин игрушек, чтобы купить дочке Симбе подарок. То, что певица увидела на полках, её по-настоящему огорчило.

Нюша хотела выбрать для кукол Барби дочки настоящего принца, однако вместо достойных женихов увидела лишь странных типов, которые в подмётки не годятся для кукольных принцесс.

Певицу не порадовали Кены в образах пляжных футболистов, пловцов, музыкантов, космонавтов. Ей требовалось нечто другое.

"Я никогда не думала, что столкнусь с такой проблемой. У нас уже приличный набор Барби, а Кена нет. И их в принципе очень мало, и они очень странные. В основном в трусах. Вообще мы искали принца, но принцами нынче тут не пахнет", — поделилась знаменитость своим разочарованием с подписчиками.

О том, что мужчины измельчали даже в мире кукол, Нюша рассказала в  ролике в своём микроблоге.

"Как вам принцы XXI века?" — спросила певица, находящаяся на последнем месяце беременности.

Нюша воспитывает дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Супруги делают всё, чтобы детство девочки прошло в радужных тонах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

БЕРЕМЕННА! Нюша ждет второго ребёнка
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Продюсер Олег Карлсон: "По щелчку ничего не бывает…"
Путин: Украина проводит политику дискриминации русскоязычного населения
Умер режиссёр Сергей Соловьёв
В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело
В "Новых людях" объяснили, почему не поддерживают законопроект о QR-кодах
Глава МИД Австрии призвал запустить "Северный поток-2"
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Возлюбленная Караченцова рассказала об их многолетнем романе
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников