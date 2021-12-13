У певца Шуры по состоянию здоровья не может быть детей

Популярный исполнитель Шура рассказал, что у не может быть детей по состоянию здоровья. Такое признание певец сделал в интервью на шоу "Суперстар".

46-летний артист сообщил, что несмотря на большое количество романтических отношений и влюблённостей, ему так и не удалось встретить свою вторую половину.

"Ту самую, с которой я мог бы идти по жизни рука об руку, я так и не встретил. Для меня самые близкие и родные — это две собаки Юся и Муха. Они даже всегда ждут своего хозяина в гримёрке", — открыл секрет Шура.

Также исполнитель рассказал, что из-за проблем со здоровьем он не сможет иметь детей. В этом Шура винит "ошибки молодости", вредные привычки и онкологию, которую ему пришлось пережить. Кроме того, певец сетует, что если случится чудо и у него появится наследник, он может родиться инвалидом.