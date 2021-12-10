Моргенштерна после возвращения в РФ ждёт ещё один суд

Моргенштерна на родине ждут неприятности. Имя рэпера фигурирует по иску "Альфа-банка" к ФАС. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Московский арбитраж привлек Алишера Валеева как третье лицо по иску "Альфа-банка" к Федеральной антимонопольной службе.

В апреле ФАС определила творение рэпера под названием "Клип за 10 лямов" как рекламу "Альфа-банка", противоречащую закону. В ведомстве нашли в клипе "нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений". Видео запретили к распространению.

Весной этого года банк намеревался назначить Алишера "директором по работе с молодёжью". Рэпер должен был помочь финансовой организации "снять претензии к образу реального сотрудника банка". Моргенштерн снял несколько видео про то, как он ходит в офис, и претензии со стороны ведомства прекратились.

Теперь спор будет решаться в судебном порядке. Первое заседание с участием Моргенштерна назначено на январь 2022 года.

Моргенштерн выпустил новый клип, в котором поёт о том, что домой пока не собирается возвращаться.

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