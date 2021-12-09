Екатерина Андреева предстала в тряпочке вместо платья

Диктор новостей Екатерина Андреева хотела изобразить Нефертити, поэтому создала на голове портал с вибрационными вихрями.

Екатерина Андреева

60-летней Екатерине Андреевой удаётся сохранять молодость и красоту. Время словно не властно над лицом Первого канала.

Телеведущая часто прибегает к банным процедурам, фотографируя результат жарких посиделок.

Андреева не боится показать себя в естественном виде. На новом снимке звезда ТВ предстала без косметики.

"Вместо украшения — полотенце и тряпочка вместо платья … Баня — это хорошо, а хорошая — ещё лучше. Так и живем", — подписала фото знаменитость.

Из одежды на Андреевой только полотенца. Диктор сравнила себя с супругой древнеегипетского фараона.

"Ну чем не Нефертити? Полотенце на голове — точно делает похожей. У неё была такая шапка. Говорят, шапка создавала портал с вибрационными вихрями, и они помогали ей быть красивой. Ой, как хочется верить! У нас шапки нет, но баня — есть", — объяснила вечно молодая Екатерина.

Подписчики осыпали звезду ТВ комплиментами.

"Екатерина, вы выглядите очень роскошно всегда"; "Ошеломительная!!!"; "Прочь косметику и макияж… мы — за естественную и натуральную красоту Екатерины", — писали фолловеры.

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