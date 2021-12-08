На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"

В момент прощания с основателем "Кинотавра" Марком Рудинштейном в похоронном зале раздался громоподобный звук. Это нарушение скорбной тишины было воспринято как сигнал из потустороннего мира.

Как сообщают "Дни.ру", на церемонии гражданской панихиды зал сотрясся от звука перфоратора. Шум машины не на шутку испугал гостей печального собрания. Помещение наполнилось шумными вибрациями, которые были неуместны в зале, где стоял гроб с покойным.

Присутствующие на похоронах люди с тревогой переглядывались. Чтобы как-то разрядить обстановку, один из знакомых усопшего продюсера, нашёл символичным такое звуковое сопровождение.

"Это Марик, который был очень пробивной, нам знак подает", — объяснил происшествие друг отца фестиваля "Кинотавр".

Примечательно, что и на похоронах Александра Градского произошёл казус, который показался Леониду Ярмольнику символичным. Недалеко от могилы музыканта стояла стена с надписью "Опасная зона! Обрушение забора!".

Ярмольник решил, что маэстро не случайно хоронятрядом со стеной, которая может обрушиться.

"Это как бы разрушает два пространства", — пояснил артист.

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