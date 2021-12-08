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На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"

Шоу-бизнес

В момент прощания с основателем "Кинотавра" Марком Рудинштейном в похоронном зале раздался громоподобный звук. Это нарушение скорбной тишины было воспринято как сигнал из потустороннего мира.

На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"

Как сообщают "Дни.ру", на церемонии гражданской панихиды зал сотрясся от звука перфоратора. Шум машины не на шутку испугал гостей печального собрания. Помещение наполнилось шумными вибрациями, которые были неуместны в зале, где стоял гроб с покойным.

Присутствующие на похоронах люди с тревогой переглядывались. Чтобы как-то разрядить обстановку, один из знакомых усопшего продюсера, нашёл символичным такое звуковое сопровождение.

"Это Марик, который был очень пробивной, нам знак подает", — объяснил происшествие друг отца фестиваля "Кинотавр".

Примечательно, что и на похоронах Александра Градского произошёл казус, который показался Леониду Ярмольнику символичным. Недалеко от могилы музыканта стояла стена с надписью "Опасная зона! Обрушение забора!".

Ярмольник решил, что маэстро не случайно хоронятрядом со стеной, которая может обрушиться.

"Это как бы разрушает два пространства", — пояснил артист.

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Обиженные звезды наплевали на похороны Рудинштейна, пришли единицы
Автор: Елена Былкина
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