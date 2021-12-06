Ушёл из жизни Марк Рудинштейн

Ещё одну невосполнимую утрату понёс российский кинематограф: в воскресенье ушёл из жизни создатель фестиваля "Кинотавр", актёр и кинопродюсер Марк Рудинштейн. Ему было 75.

Ранее сообщалось, что Рудинштейн, недавно перенесший обширный ишемический инсульт с сильным поражением мозга, госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из клиник Москвы, где ему была срочно проведена операция. Но усилия врачей не спасли продюсера.

В воскресенье Марка Рудинштейна не стало. Трагическое известие СМИ подтвердила теперь уже вдова кинодеятеля:

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", — сказала Наталья Рудинштейн (цитата РИА Новости).

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