Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, во сколько обойдётся роскошный новогодний образ для замужних и одиноких женщин.
В преддверии Нового года дамы ломают голову над тем, как блеснуть на корпоративе.
Влад Лисовец точно знает, как женщине стать неотразимой. Сам стилист всегда находится на пике моды. На гала-ужин журнала GQ Влад пришёл в водолазке с люрексом, сером брючном костюме и лаковых туфлях. Дополнял образ гуру моды искусственный чёрный цветок на пиджаке.
Лисовец обратился к женщинам.
"Милые дамы, главное на вечеринке — быть легкой, летящей, волнующей, струиться и улыбаться. А платье на вас надето или брюки — совсем неважно. Самый простой лайфхак для тех, кто хочет стать королевой вечера — каблуки. В них вы всегда будете на высоте", — цитирует слова стилиста "Комсомольская правда".
Эксперт по стилю уверен, что женщина может уложиться в небольшую сумму и при этом выглядеть по-королевски.
"Что касается бюджета, здесь надо понимать, замужем девушка или нет. Если свободна, то наряд должен быть недешевым: думаю, в сумму до 40 тысяч можно уложиться. А замужней даме достаточно просто помыть голову — вот и все затраты", — отметил Влад.
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