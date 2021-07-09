Умершей после продолжительной болезни певице Жанне Фриске 8 июля могло бы исполнится 47 лет.
Стилист Влад Лисовец опубликовал в своём Instagram-аккаунте архивные фотографии Жанны Фриске
Артистка скончалась из-за онкологического заболевания в июне 2015 года.
Влад Лисовец дружил с Жанной Фриске с 1990-х годов. Стилист заботился о внешнем образе знаменитости, помогая ей блистать на сцене и в клипах.
В своём микроблоге Лисовец опубликовал снимок 25-летней давности. На нём также запечатлена певица Ольга Орлова.
На фото с трудом можно узнать совсем ещё юных звёзд шоу-бизнеса. У Жанны тогда ещё были длинные тёмные волосы.
"Жануська, с днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь эти кадры и улыбнешься. Здесь мы на съемках клипа "Где же ты, где"", — написал Лисовец под архивным снимком.
Коллекцией фотографий с Жанной Фриске также дорожит Ольга Орлова.
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