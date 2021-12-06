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Адвокат Киркорова: певец не имеет неоплаченных штрафов

Шоу-бизнес

У российского певца Филиппа Киркорова на данный момент нет штрафов, которые он не оплатил, а значит, его не за что привлекать к ответственности. Об этом заявил ТАСС адвокат Александр Добровинский, являющийся защитником артиста.

Адвокат Киркорова: певец не имеет неоплаченных штрафов

"Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что у него есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — сообщил юрист.

Адвокат добавил, что слушание по делу Киркорова будет самым коротким в его практике, ввиду отсутствия у артиста каких-либо задолженностей.

СМИ 6 декабря сообщили, что у Киркорова есть неоплаченные штрафы ГИБДД, за которые он может получить до 15 суток административного ареста или до 50 часов исправительных работ. Сообщалось, что на артиста выписаны от 13 до 90 административных материалов, не уточняя, о каких именно правонарушениях идёт речь.

Слушание по делу Киркорова состоится 14 декабря в мировом суде.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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