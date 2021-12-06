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Против Киркорова открыто 13 административных дел

Шоу-бизнес

В отношении российского певца Филиппа Киркорова открыто 13 дел, по которым он обязан выполнить требуемые административные взыскания. Но артист этого не делает, злостно уклоняясь от их выполнения. Результаты того, что певец вовремя не погашает выписанные на его имя штрафы, могут оказаться весьма серьёзными для него.

Против Киркорова открыто 13 административных дел

Информация об открытых в отношении Киркорова делах была обнародована на московском портале Единого информационного пространства мировых судей. На 6 декабря количество административных правонарушений в отношении Киркорова составляло 13 штук. Причиной всех открытых против певца дел значится "Неуплата административного штрафа в установленный законом срок", согласно статье 20.25 КоАП РФ.

За уклонение от административных взысканий Киркорову может грозить:

  • требование оплатить штрафы в двойном размере;
  • в худшем случае — административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Со стороны самого Филиппа Киркорова пока не последовало комментариев по поводу уклонения от уплаты административных нарушений. Возможно, он просто о них не знает.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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