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Далматинец и чёрная икра: Киркоров отпраздновал 10-летие дочери Аллы-Виктории

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров собрал большую часть селебрити российского шоу-бизнеса на 10-летии своей дочери Аллы-Виктории. Вечеринка прошла в стиле фильма "Круэлла".

Далматинец и чёрная икра: Киркоров отпраздновал 10-летие дочери Аллы-Виктории

Ведущим на празднике выступил блогер Дава. А больше всего из гостей девочка обрадовалась любимому тиктокеру Дане Милохину, которого Киркоров усердно кормил чёрной икрой, пишет РЕН. ТВ. Имениннице даже подарили далматинца. Также на празднике были замечены и другие знаменитости:

  • Клава Кока,
  • Елена Крыгина,
  • Юлия Барановская с детьми,
  • Виктория Шелягова,
  • Ксения Собчак,
  • Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном,
  • дочь Тимати Алиса, дочь Ани Лорак Соня,
  • Валерия и Иосиф Пригожин.

Как рассказал сам Киркоров, тематику праздника Алла-Виктория выбрала сама. Поэтому в конце пышного банкета вынесли торт в форме диснеевской злодейки в окружении далматинцев.

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Автор: Екатерина Широкова
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