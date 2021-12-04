Российский певец Филипп Киркоров собрал большую часть селебрити российского шоу-бизнеса на 10-летии своей дочери Аллы-Виктории. Вечеринка прошла в стиле фильма "Круэлла".
Ведущим на празднике выступил блогер Дава. А больше всего из гостей девочка обрадовалась любимому тиктокеру Дане Милохину, которого Киркоров усердно кормил чёрной икрой, пишет РЕН. ТВ. Имениннице даже подарили далматинца. Также на празднике были замечены и другие знаменитости:
Как рассказал сам Киркоров, тематику праздника Алла-Виктория выбрала сама. Поэтому в конце пышного банкета вынесли торт в форме диснеевской злодейки в окружении далматинцев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.