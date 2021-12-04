Далматинец и чёрная икра: Киркоров отпраздновал 10-летие дочери Аллы-Виктории

Российский певец Филипп Киркоров собрал большую часть селебрити российского шоу-бизнеса на 10-летии своей дочери Аллы-Виктории. Вечеринка прошла в стиле фильма "Круэлла".

Ведущим на празднике выступил блогер Дава. А больше всего из гостей девочка обрадовалась любимому тиктокеру Дане Милохину, которого Киркоров усердно кормил чёрной икрой, пишет РЕН. ТВ. Имениннице даже подарили далматинца. Также на празднике были замечены и другие знаменитости:

Клава Кока,

Елена Крыгина,

Юлия Барановская с детьми,

Виктория Шелягова,

Ксения Собчак,

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном,

дочь Тимати Алиса, дочь Ани Лорак Соня,

Валерия и Иосиф Пригожин.

Как рассказал сам Киркоров, тематику праздника Алла-Виктория выбрала сама. Поэтому в конце пышного банкета вынесли торт в форме диснеевской злодейки в окружении далматинцев.

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