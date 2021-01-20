Киркоров поздравил Бузову с днём рождения и сыграл с ней в ладушки

Король российской эстрады не оставил без внимания свою любимую подругу.

Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову связывает давняя дружба. Филипп Бедросович приглашал Ольгу на день рождения своей дочери, а с её бойфрендом Давой он спел в дуэте.

Ольга Бузова 20 января отметила своё 35-летие.

Киркоров опубликовал в Instagram весёлое видео, на котором он пытается обыграть Бузову в ладушки.

Звёзды активно бьют друг друга по рукам. При этом Бузова просит певца сдаться, так как ей больно, потому что у неё кольца.

"У меня тоже кольца", — возражает Киркоров, после чего поединок на ладошках заканчивается, и представители селебрити обнимаются.

Киркоров довольно фамильярно обратился к Ольге, что свидетельствует об их тесной дружбе.