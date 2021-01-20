Король российской эстрады не оставил без внимания свою любимую подругу.
Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову связывает давняя дружба. Филипп Бедросович приглашал Ольгу на день рождения своей дочери, а с её бойфрендом Давой он спел в дуэте.
Ольга Бузова 20 января отметила своё 35-летие.
Киркоров опубликовал в Instagram весёлое видео, на котором он пытается обыграть Бузову в ладушки.
Звёзды активно бьют друг друга по рукам. При этом Бузова просит певца сдаться, так как ей больно, потому что у неё кольца.
"У меня тоже кольца", — возражает Киркоров, после чего поединок на ладошках заканчивается, и представители селебрити обнимаются.
Киркоров довольно фамильярно обратился к Ольге, что свидетельствует об их тесной дружбе.
"Бузяндра моя, с днём рождения! @buzova86, пусть вот так всегда будет в твоей жизни — весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах! Я прослежу, чтобы тебя всегда баловали драгоценностями", — написал исполнитель в своём микроблоге.
"Мой Король! Спасибо, люблю", — ответила Бузова под поздравлением.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.