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Сын Градского проникновенно попрощался с отцом: "Благодарю тебя за всё"

Шоу-бизнес

Старший наследник Александра Градского Даниил избегал общения с журналистами после кончины знаменитого отца. Свои чувства к любимому родителю он выразил в социальной сети.

Сын Градского проникновенно попрощался с отцом: "Благодарю тебя за всё"

Сорокалетний сын почившего композитора разместил в своём микроблоге проникновенное обращение к отцу, в котором он сказал спасибо родителю за любовь и поддержку. Даниил сопроводил свой пост снимком из домашнего архива. На фотографии молодой Градский с своих знаменитых очках "капельках" держит на плече маленького сына.

"Папуля, я очень тебя люблю! Ты дал мне так много! Благодарю тебя за всё. Пускай земля будет тебе пухом, а душа — в раю…" — цитирует слова наследника народного артиста России "СтарХит". 

Даниил — старший сын Градского от третьей супруги Ольги Фартышевой. В этом браке у Градского также родилась дочь Мария.

Последняя жена музыканта Марина Коташенко была моложе Градского на 33 года. Марина родила композитору ещё двоих сыновей: Александра и Ивана. 17 лет супруги прожили в гражданском браке и только за месяц до своей кончины Градский отправился с матерью своих детей в ЗАГС.

Друг Градского журналист Андрей Караулов отмечал в своём видео, посвящённом памяти музыканта, что поведение мэтра было неблагоразумным. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, маэстро продолжал сниматься в шоу "Голос", куда его приносили на носилках.

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Караулов о Градском
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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