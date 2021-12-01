Алексей Панин раскритиковал оправдания нетрезвого Билана: "Сидит страдальщик"

Селебрити российского шоу-бизнеса активно обсуждают концерт Димы Билана в Казахстане. Певец вышел на сцену изрядно подшофе и чуть не сорвал свадьбу. В стороне не остался и Алексей Панин, все объяснения звезды он назвал "крокодиловыми слезами".

После шумихи вокруг состояния российского певца во время концерта, Билан объяснил, что не выдержал морального напряжения после известия о госпитализации Александра Градского. Однако, по мнению Панина, "покаяние" не вызвало у него сочувствия.

"Я посмотрел сейчас вот это вот слёзное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно, мягко сказано, потому что сидит такой солнечный страдальщик (Орфография и пунктуация автора сохранены), который пытается, чтобы его пожалели, как он много работает. То, что говорил сейчас Билан, ну это крокодиловы слёзы, это в пользу бедных всё", — цитирует Панина StarHit.

Панин уточнил, что ни разу не подвёл коллег и, даже будучи в подпитие, отыгрывал все спектакли. Актёр посоветовал Билану: "ну не умеешь пить — ну и нефиг браться".

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