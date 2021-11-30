20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве

Ещё недавно эпатажный и успешный шоумен Борис Моисеев живёт сегодня обычной жизнью российского пенсионера. Он почти пришёл в себя после перенесённых инсультов и сейчас чувствует себя нормально.

О жизни артиста рассказал его экс-директор Сергей Горох, который, несмотря на прекращение рабочих отношений, старается навещать Моисеева почаще.

По словам Гороха, заслуженный артист России не брошен на произвол судьбы, как об этом ещё недавно писали СМИ. У него есть помощница по хозяйству, которая готовит еду и убирается, есть приходящая медсестра, следящая за состоянием здоровья.

"Борис Михайлович живет обычной жизнью заслуженного пенсионера России, как он себя называет. Он сохранил жизнелюбие и позитивный настрой. Очень радуется, когда на огонёк заходят бывшие коллеги-артисты", — рассказал экс-директор шоумена и поведал, что "на днях" Моисеев получил презент от Аллы Пугачёвой — "20 котлет, фрукты и деньги". "Не надо думать, что Борис Моисеев прозябает в нищете и стоит на пороге могилы. Всё у него хорошо. И пенсии в 85 тысяч рублей ему вполне хватает", — успокоил поклонников артиста его экс-директор.

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