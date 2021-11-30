EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию
Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей
Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их, "не посчитали"
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву
СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной
"Эквифакс": россияне обросли кредитными картами и побили рекордные показатели

20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве

Шоу-бизнес

Ещё недавно эпатажный и успешный шоумен Борис Моисеев живёт сегодня обычной жизнью российского пенсионера. Он почти пришёл в себя после перенесённых инсультов и сейчас чувствует себя нормально.

20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве

О жизни артиста рассказал его экс-директор Сергей Горох, который, несмотря на прекращение рабочих отношений, старается навещать Моисеева почаще.

По словам Гороха, заслуженный артист России не брошен на произвол судьбы, как об этом ещё недавно писали СМИ. У него есть помощница по хозяйству, которая готовит еду и убирается, есть приходящая медсестра, следящая за состоянием здоровья.

"Борис Михайлович живет обычной жизнью заслуженного пенсионера России, как он себя называет. Он сохранил жизнелюбие и позитивный настрой. Очень радуется, когда на огонёк заходят бывшие коллеги-артисты", — рассказал экс-директор шоумена и поведал, что "на днях" Моисеев получил презент от Аллы Пугачёвой — "20 котлет, фрукты и деньги".

"Не надо думать, что Борис Моисеев прозябает в нищете и стоит на пороге могилы. Всё у него хорошо. И пенсии в 85 тысяч рублей ему вполне хватает", — успокоил поклонников артиста его экс-директор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борис Моисеев и Людмила Гурченко - Петербург - Ленинград [2004]
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию
Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей
Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их, "не посчитали"
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву
СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной
"Эквифакс": россияне обросли кредитными картами и побили рекордные показатели
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Политика. Новости и аналитика
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников