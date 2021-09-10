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Соседка рассказала о жизни перенёсшего два инсульта Бориса Моисеева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Борис Моисеев, который пережил два инсульта, не любит жаловаться на жизнь. В окружении певца всегда уверяют, что Борис Михайлович хорошо себя чувствует и ни в чём не нуждается. Публика же не устаёт сочувствовать исполнителю, которого разбил инсульт. Соседка шоумена объяснила, что Моисеев ведёт жизнь отшельника.

Соседка рассказала о жизни перенёсшего два инсульта Бориса Моисеева

Окна в московской квартире певца почти всегда плотно закрыты шторами.

Соседка знаменитости рассказала правду о его жизни. Она объяснила, что у певца есть няня, которая за ним ухаживает. По словам Натальи Закашанской, она давно не видела шоумена.

Приятель Моисеева Артур Гаспарян отмечает, что болезнь сильно отразилась на певце. Особенно у певца пострадала речь.

Поддерживают 67-летнего Бориса Михайловича Алла Пугачёва и Нелли Кобзон.

"Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение. Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона, Нелли. Это такие, что называется, для души", — приводит слова Гаспаряна "КП".

Борис Моисеев даже завещал одну из своих квартир Кристине Орбакайте, которую ласково называет дочкой.

Заботится о певце его бывший директор и близкий друг Сергей Горох. Он окружил Моисеева чутким вниманием.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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