Соседка рассказала о жизни перенёсшего два инсульта Бориса Моисеева

Борис Моисеев, который пережил два инсульта, не любит жаловаться на жизнь. В окружении певца всегда уверяют, что Борис Михайлович хорошо себя чувствует и ни в чём не нуждается. Публика же не устаёт сочувствовать исполнителю, которого разбил инсульт. Соседка шоумена объяснила, что Моисеев ведёт жизнь отшельника.

Окна в московской квартире певца почти всегда плотно закрыты шторами.

Соседка знаменитости рассказала правду о его жизни. Она объяснила, что у певца есть няня, которая за ним ухаживает. По словам Натальи Закашанской, она давно не видела шоумена.

Приятель Моисеева Артур Гаспарян отмечает, что болезнь сильно отразилась на певце. Особенно у певца пострадала речь.

Поддерживают 67-летнего Бориса Михайловича Алла Пугачёва и Нелли Кобзон.

"Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение. Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона, Нелли. Это такие, что называется, для души", — приводит слова Гаспаряна "КП".

Борис Моисеев даже завещал одну из своих квартир Кристине Орбакайте, которую ласково называет дочкой.

Заботится о певце его бывший директор и близкий друг Сергей Горох. Он окружил Моисеева чутким вниманием.