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Разин посоветовал Собчак "собрать манатки и покинуть страну"

Шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обрушился на Собчак за то, что она поддерживает Моргенштерна, который уехал из страны. Он уверен, что Собчак тоже пора покинуть Россию.

Разин посоветовал Собчак "собрать манатки и покинуть страну"

Андрей Разин поддержал главу СК Александра Бастрыкина, который обратил внимание на то, какую угрозу для населения представляют безнравственные звёзды.

"Слова Александра Ивановича послужили сигналом к тому, что деятели шоу-бизнеса начали убегать из нашей страны за границу, где они будут продолжать заниматься этой гадостью", — пишет Разин в своём Instagram-аккаунте.

Разин припомнил Собчак, как та непозволительно вела себя по отношению к персоналу и унижала своих водителей в Сочи.

Последней каплей для продюсера стало то, что журналистка начала "заступаться за наркоманов на эстраде".

"Ксения Анатольевна, может быть нам тоже собрать манатки и, как Моргенштерн, покинуть нашу страну? Вы думаете что Вы неприкасаемая?(...) И не думайте, что ваши родственные связи могут Вам в этом помочь. Люди для наших руководителей на первом месте", — строго отчитал деятель шоу-бизнеса Собчак.

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Автор: Елена Былкина
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