Дети трогательно поздравили Пугачёву с Днём матери: "Нежность бесконечная"

Наследники Пугачёвой устроили для звёздной родительницы представление в честь Дня матери. В праздник певица собрала в своём доме всех детей, включая Кристину Орбакайте.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео с детьми. Гарри и Лиза Галкины в компании с дочерью Орбакайте Клавдии Земцовой прочитали свои дорогим мамочкам трогательные стихотворные поздравления.

"Человека нет дороже,

Если мир весь обыскать.

Только мамины ладоши

Могут боль любую снять", — с выражение произнесла Лиза.

Далее поздравительное слово взяла Клавдия.

"В слове "мама" чувствуешь тепло, нежность бесконечную, заботу. И от маминой улыбки нам светло. С нею легче всякая работа", — сказала внучка Примадонны.

Вслед за Клавой слово взял Гарри.

"Ото всех невзгод укроет,

Словно зонтик от дождя.

Счастье дружит пусть с тобою,

Мама, я люблю тебя!" — произнёс старательно мальчик.

После этого за кадром раздались слова благодарности и аплодисменты.

Лиза, однако, прервала адресатов поздравления и эффектно завершила коллективное выступление.

"Самых дорогих людей на свете

Поздравляют нынче дети

С главным праздником всех дам —

Мамочек, мамуль и мам", — с большим артистизмом произнесла девочка

После этого Лиза сделала изящный поклон и протянула матери конвертик с подарком.

"Сегодня с утра Клавочка поздравила Кристину, а Лиза с Гарри Аллу с Днём Матери", — подписал видео Максим Галкин.

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