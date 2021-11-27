Дети Пугачёвой устроили встречу Орбакайте в стиле Heavy Metal

Лиза и Гарри Галкины устроили неистовый "расколбас", встречая Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

Гарри Галкин

Восьмилетние наследники Пугачёвой и Галкина знают толк в тяжёлой рок-музыке. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовал в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис отец звёздного семейства.

Дети в компании дочки Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой показали танцы, которыми восхитились бы бывалые рок-музыканты.

Гарри взял с собой музыкальную колонку, из которой доносились звуки "тяжёлого металла". Дети эффектно приземлялись на колени, изображая игру на гитарах. Лиза умело трясла волосами, а Гарри скользил коленями по напольной плитке, падая на пол с разгона.

Галкин не стал ругать детей за шалости, а поспешил запечатлеть всё на видео.

"Ну у вас тут и тусовка", — заметил супруг Примадонны.

Завершался огненный контент пафосным конферансом шоумена.

"Встречаем Кристину! Кристина с Мишей приехали", — сказал Максим.

Сам выход Орбакайте с мужем остался за кадром.

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