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Глюк’oZa предложила сделать для учеников курилки в школах

Шоу-бизнес

Певица Глюк'oZa выступила с предложением организовать для учеников в школах курилки.

Глюк’oZa предложила сделать для учеников курилки в школах

Артистка пожаловалась в интервью на YouTube канале "Джарахов" на то, что её дочь Лиду, которой 14 лет, уже дважды выгоняли из двух элитных школ за курение.

"Лиду вместе с компанией поймали за курение. Мня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны — а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого", — рассказала певица.

По мнению Глюк'oZы, Лида самая заметная из всей её курящей компании, поэтому и ругают её больше всего.

Певица считает, что ученикам в российских школах слишком много запрещают, а сложный характер современных подростков часто является дополнительной причиной конфликтов между ними и учителями.

Ранее стало известно, что дочь Глюк'oZы пошла по стопам своей знаменитой матери, и уже в течение нескольких лет создаёт анимированные клипы, в которых её героиню зовут LIDUS.

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"Мы были ошарашены". Певица Глюкоза рассказала, почему дочь выгнали из элитной гимназии. Док-ток.
Автор: Светлана Нерадовская
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