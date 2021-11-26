Учительница на Сахалине на уроке играла со школьниками на раздевание

В одной из школ Сахалина учительница играла с учащимися в игру «камень, ножницы, бумага», участники которой по правилам должны были раздеваться. Об этом стало известно родителям школьников. Мать одного из них проинформировала о произошедшем портал astv.ru.

Нестандартный метод преподавания стал достоянием общественности, когда ученики начали выкладывать в соцсети о пересылать друзьям видео с записью игры. Мать ученика утверждает, что обратилась с жалобой к директору, но он ничего не предпринял.

Игра на раздевание с участием учительницы и учеников проводилась ещё в октябре. Это случилось в Томаринском районе, в селе Пензенское.

После того, как об этом случае написали СМИ, местная прокуратура начала проверку инцидента.

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