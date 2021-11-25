Садальский объяснил, почему проигнорировал похороны Руслановой

Станислав Садальский предстал перед подписчиками в скорбном виде. 70-летний актёр, удручённый потерей коллеги, рассказал о словах Руслановой перед смертью.

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" сильно подкосило известие о кончине Нины Руслановой.

Садальский не смог справиться с нахлынувшей на него тоской и вместо посещения церемонии прощания с артисткой решил помянуть Русланову дома.

Заслуженный артист РСФСР опубликовал снимок, на котором скорбит, подперев щёку рукой. На столе у актёр — выпивка и закуска.

"Нина мне говорила "Я приму смерть — как избавление". В нашей жизни все важно и в том числе смерть. Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом", — написал под фото Садальский, которого охватили мысли о тщетности бытия.

Актёр объяснил, почему не пошёл прощаться с коллегой.

"Не смог пойти на прощание в дом кино… хоть и отменил репетиции, не хочу публичности… Прости и прощай дорогая", — объяснил артист.

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